الحكير تقترض 800 مليون دولار من 6 بنوك

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية تسهيلات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع 6 مؤسسات تمويلية.

وأضافت الشركة أن قيمة تلك التسهيلات تبلغ 800 مليون دولار، وجرى توقيع اتفاقيتين بشأنهما الأولى اتفاقية مرابحة لمدة 7 سنوات بفترة سماح لمدة عام، والاتفاقية الثانية عبارة عن تسهيلات ائتمانية دوارة لمدة 3 سنوات.

وأوضحت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، أن تلك المؤسسات تشمل كلا من شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، والبنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، والبنك العربي الوطني، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وأشارت شركة فواز الحكير إلى أن تلك التسهيلات سيتم استخدامها في إعادة سداد مستحقات التسهيلات القائمة، وسداد رسوم وتكاليف ومصروفات التسهيلات.

وقالت الشركة إنها ستقوم باستخدام جميع المبالغ المتحصلة بموجب شريحة التسهيلات الائتمانية الدوارة في تلبية أغراض الشركة العامة ورأس المال العامل.