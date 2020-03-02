زجاج تتكبد خسائر فصلية 27.2 مليون ريال في الربع الرابع

تكبدت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية خسائر صافية في 2019، بلغت قيمتها 30.6 مليون ريال، مقابل أرباح في 2018، بلغت 30.6 مليون ريال.

وبلغت قيمة الخسائر التشغيلية للشركة في 2019، نحو 8.8 مليون ريال، مقابل أرباح 30.6 مليون ريال، في 2018.

وتكبدت زجاج خسائر فصلية في الربع الرابع من 2019، بلغت قيمتها 27.2 مليون ريال.

وقالت الشركة إن سبب تحقيق صافي خسارة لهذا العام يرجع إلى الأسباب التالية:

1 – تحقيق خسارة في نشاط العبوات الزجاجية بسبب انخفاض المبيعات.

2 - انخفاض حصة الأرباح من الشركات الزميلة العاملة في نشاط الزجاج المسطح بسبب انخفاض مبيعاتها وقيامها بأعمال صيانة.

3 - شطب رصيد مديونية إحدى الشركات الزميلة (شركة الإنارة) بمبلغ 20.3 مليون ريال سعودي.

4 - شطب رصيد مخزون تالف من مصنع الدمام بمبلغ 6.6 مليون ريال والذي تم الإعلان عن إيقافه بصورة دائمة.