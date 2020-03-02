كورونا يدفع الصين لحظر لعبة شهيرة تنشر الفيروسات عالميا

حظرت الصين لعبة إلكترونية تنتشر على نطاق واسع في أوساط المراهقين داخل البلاد وحول العالم بسبب ما أرجعته السلطات إلى وجود محتوى "غير قانوني"، حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية نقلا عن الشركة المصنعة للعبة "نديميك كرييشنز" التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها.

وتحمل اللعبة اسم Plague وتقوم فكرتها على إنشاء فيروس فتاك ونشره في أكبر عدد من دول العالم في مقاربة من طريقة انتشار فيروس كورونا.

ولكن اللعبة الإلكترونية يبلغ عمرها نحو 8 أعوام فيما يبلغ عدد مستخدميها حول العام 130 مليون مستخدم.

وقالت الشركة المطورة للعبة إن الهدف منها هو نشر التوعية حول طرق المحافظة على الصحة العامة وتجنب نشر الأمراض الفتاكة ومن بينها "كورونا".

وتابعت الشركة، "لم يكن من الواضح لنا على الفور ما إذا كان حجب اللعبة في الصين مرتبط بانتشار فيروس كورونا".

وفي يناير الماضي كان تطبيق اللعبة هو الأوسع مبيعا في الصين في وقت استعر به انتشار فيروس كورونا في ربوع البلاد.

وتتضمن قواعد اللعبة المثيرة للجدل نشر الفيروس حول العالم ومنع السلطات من السيطرة عليه وزيادة أعداد الوفيات، بحسب تعريف اللعبة على الموقع الرسمي للشركة المطورة.

وقالت الشركة إنها ستواصل العمل من أجل عودة اللعبة مرة أخرى إلى مستخدميها في الصين من خلال التواصل مع السلطات الصينية لتوضيح الأمر.