كورونا يعصف بمبيعات هيونداي والسيارات اليابانية خلال فبراير

قالت هيونداي موتور الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إن مبيعاتها انخفضت 13%، على أساس سنوي إلى 275 ألفا و44 سيارة عالميا في فبراير وسط تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى تعطل إمدادات المكونات من الصين.

وتحتل هيونداي مع كيا موتورز التابعة لها المرتبة الخامسة عالميا في صناعة السيارات.

وهيونداي أول شركة كبرى تعلن مبيعات فبراير في ظل انتشار الفيروس مما يظهر للمستثمرين تأثيره المحتمل على الصناعة.

وأغلقت هيونداي مصنعا في كوريا الجنوبية، الجمعة الماضية، بعد أن تأكدت إصابة عامل بالفيروس مما أثر على إنتاج طرز شهيرة مثل باليساد، فيما قال متحدث باسم المصنع إنه جرى استئناف العمل به.

وفي سياق متصل أظهرت بيانات للقطاع الخاص تراجع مبيعات السيارات اليابانية 10.3%، في فبراير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وسط تصاعد للمخاوف حيال توقفات الإنتاج وصعوبة توريد المكونات من الصين جراء تفشي فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات اتحاد وكلاء السيارات اليابانيين واتحاد آخر لوكلاء فئة السيارات بالغة الصغر - المسماة "كاي" في اليابان - أن المبيعات بلغت 430 ألفا و185 سيارة الشهر الماضي، مقارنة مع 479 ألفا و427 قبل.