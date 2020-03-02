كيمانول: موافقة وزارة الطاقة لتخصيص اللقيم لتوسعة مصنع الميثانول

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" حصولها على موافقة وزارة الطاقة بالخطاب بتخصيص اللقيم اللازم لتوسعة مصنع الميثانول لزيادة إنتاجيته السنوية بحوالي 100 ألف طن.

وأضافت الشركة أنها ستستخدم هذه الزيادة كلقيم لإنشاء المصانع التوسعية للشركة والتي تشمل مصنع DMDS، ومصنع MDEA وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

ويعتبر هذان المصنعان الأول من نوعهما في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي، وستخدم منتجاتهما قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية الأخرى.

وكشفت أن التشغيل التجاري لهذين المصنعين سيبدأ خلال عام 2024م وذلك وفقاً لخطة الشركة الاستراتيجية.