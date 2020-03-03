بورصة مصر تتدخل بقرار مهم في صفقة "بايونيرز"

بشكل مفاجئ، قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على كل من شركة "بايونيرز" القابضة للأستثمارات المالية وأسهم 5 شركات ضمن صفقة الاستحواذ. وربطت البورصة قرار استمرار الإيقاف في بيانات اليوم، لحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

وتشمل الشركات التي تقرر إيقافها أيضاً شركة "الجيزة العامة للمقاولات، المتحدة للإسكان والتعمير، الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية".

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وفي أول أكتوبر الماضي، أعلن مجلس إدارة شركة "بايونيرز"، تقديم عروض شراء بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي لرفع نسبة الشركة ومجموعتها المرتبطة حتى 90% من رأسمال الشركات التالية "الجيزة العامة للمقاولات، المتحدة للإسكان والتعمير، الصعيد العامة للمقاولات، القاهرة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية"، مع استمرار قيد أسهم هذه الشركات المستهدفة بالبورصة.

وفي وقت سابق، اعتمد مجلس إدارة شركة "بايونيرز" القابضة للأستثمارات المالية، دراسات القيمة العادلة لـ5 شركات تابعة مقيدة بالبورصة المصرية، والتي تسعى إلى رفع نسبتها ومجموعاتها المرتبطة بها حتى 90%.

وقرر مجلس الإدارة عرض اقتراح على الجمعية العامة غير العادية للموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر بحد أقصى 275.45 مليون سهم بقيمة اسميه قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد، مضافاً إليها علاوة إصدار وقدرها 4.84 جنيه تقريباً لكل سهم، تخصص بالكامل للمساهمين الرئيسيين الذين سيقومون بتوفير أسهم المبادلة بالقيمة العادلة التي سيتم على أساسها تنفيذ عروض الشراء دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.

كما وافق مجلس الإدارة على اعتماد تقرير الإفصاح المعد، وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمتضمن أسباب زيادة رٍأس المال المصدر، وكذلك المستندات المؤيدة لها.

وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية وليد ذكي، إن مجلس الإدارة قرر تقسيم الشركة إلى ثلاث شركات، لافتاً إلى أن لجنة الاستثمار بالشركة أوصت بزيادة نسب الاستثمار في بعض الشركات التابعة المقيدة حتى نسبة 90% من رأسمالها.

وأوضح أن الشركات المستهدف الوصول إلى نسبة تملك 90% من أسهم رأسمالها، هي الجيزة العامة للمقاولات والتي نمتلك مع مجموعة مرتبطة نسبة مساهمة في بنحو 44.59%، والمستهدف الاستحواذ على حصة إضافية لـ45.41%، نمتلك نحو 38.16% في أسهم رأسمال المتحدة للإسكان

وتستهدف الاستحواذ على حصة إضافية لـ55.74%، كما تمتلك "بايونيرز" نحو 34.26% من أسهم رأسمال الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وتستهدف الاستحواذ على حصة إضافية تقدر بنحو 52.32%.

وأيضاً، تمتلك "بايونيرز" نحو 80.58% في أسهم رأسمال القاهرة للإسكان والتعمير، وتستهدف الاستحواذ على حصة إضافية لنحو 9.42%، كما تمتلك حصة في أسهم رأسمال الكابلات الكهربائية المصرية بنحو 68.15%، وتستهدف الاستحواذ على حصة إضافية لنحو 21.85%.