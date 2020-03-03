سابك ترفع حصتها في كلارينت السويسرية لـ 31.5%

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) زيادة نسبة تملكها في شركة (Clariant AG) السويسرية إلى نسبة 31.5%.

وذكرت سابك في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" أن هذه الخطوة تُمثل جزءًا من استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز نمو قطاع المنتجات المتخصصة ليكون رائداً في هذا المجال.

وأفادت بأن هذه الخطوة تهدف إلى رفع مساهمة قطاع المنتجات المتخصصة في نتائج "سابك".

وأكدت سابك في بيانها أن زيادة نسبة تملكها في شركة (Clariant AG) السويسرية، مشروطة بالحصول على الموافقات النظامية اللازمة.