قفزة بخسائر "صدارة" السنوية لـ 14.5 مليار ريال

أعلنت شركة "صدارة للخدمات الأساسية" ارتفاع الخسائر الصافية لشركتها الأم "صدارة للكيميائيات" إلى 14.5مليار ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بخسائر بلغت 3.9 مليار بنهاية العام 2018.

وأرجعت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" سبب الارتفاع في صافي الخسائر خلال العام 2019، مقارنة مع 2018 إلى إلى الانخفاض في أسعار المنتجات إضافة إلى تسجیل مخصص انخفاض في قیمة الأصول بمبلغ 9.2 ملیار ریال.

وكانت خسائر "صدارة للكيميائيات" ارتفعت إلى 3.8 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2019، مقارنة بخسائر 2.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام 2018.

أمّا على صعيد الأرباح الفصلية، فقد ضاعفت "صدارة للكيميائيات" خسائرها لـ1.4 مليار ريال، مقارنة بخسائر 1.19 مليار ريال بالربع الثالث من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب الارتفاع في صافي الخسائر آنذاك إلى الانخفاض في أسعار منتجات جميع القطاعات.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر إلى انخفاض هامش منتجات الأداء، إضافة إلى التأثر بنقص إمدادات مواد صناعية من طرف ثالث والتي تم استئنافها.