"روساتوم" تطلق أكبر مشروع لإنتاج الكهرباء من الرياح

أعلنت شركة NovaWind JSC، القسم المسؤول عن مشاريع طاقة الرياح في شركة "روساتوم" الروسية، إطلاقها لأكبر مزرعة رياح روسية مسؤولة عن توفير الطاقة الكهربائية بقدرات تبلغ 150 ميغاوات، حيث تعد مزرعة الرياح "أديجيا" أول مشروع يتم تسليمه من قبل الشركة.

وتتكون المزرعة الجديدة من 60 توربينة هوائية، وذلك في إطار برنامج التوطين الروسي الذي يهدف إلى تمكين الشركة من إنتاج دفعة كاملة من مكونات وتجميعات توربينات الرياح.

من جانبها، أكدت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، أن 65% من معدات المنشأة من المصادر المحلية، مشيرة إلى أن القسم الخاص بمشاريع طاقة الرياح في شركة "روساتوم" يعمل على رفع هذه النسبة لتصل إلى ما بين 80 و85%.

كما تعمل شركة روساتوم الروسية في هذا المشروع وفق نظام متكامل يساهم في توفير العديد من الخدمات، والتي تشمل تصميم مزارع الرياح، والإنتاج الخاص لمكونات توربينات الرياح، وإدارة سلسلة التوريد وتسليم المكونات إلى المواقع، بالإضافة الى الإشراف على الخدمة والتشغيل.

علاوة على ذلك، تقوم روساتوم حالياً بتنفيذ برنامج لبناء مزارع الرياح في أربعة مواقع أخرى في ستافروبول كراي ومنطقة روستوف. ومن المقرر أن تطلق الشركة أكبر مزرعة رياح، بطاقة تبلغ 210 ميغاوات، في منطقة كوتشوبيفسكي في ستافروبول كراي.