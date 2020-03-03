" سيرا " تتحول للمكاسب في 2019.. وتحقق 189 مليون ريال أرباح

أعلنت مجموعة سيرا القابضة، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2019، محققة صافي ربح بلغ 189 مليون ريال، مقابل خسائر قدرها 142 مليون ريال خلال عام 2018.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إنها حققت أعلى قيمة إجمالية للحجوزات على الإطلاق بقيمة 10.9 مليار ريال لعام 2019، مع ارتفاع بنسبة 49% في وحدة سفر الأفراد.

وقالت: "بشكل عام، تم تعويض أثر عدم تجديد عقد وزارة التعليم من خلال النمو القوي في قيمة الحجوزات الاجمالية لوحدات الأعمال الاستراتيجية تتمثل في سفر الأفراد وتأجير السيارات".

وأشارت إلى أن سفر الأفراد سجل في القيمة الاجمالية للحجوزات 3.9 مليار ريال سعودي في عام 2019 مقارنة بـ 2.6 مليار ريال سعودي في العام السابق 2018، بزيادة قدرها 49%.

سجلت الأعمال التجارية عبر الإنترنت 3.3 مليار ريال سعودي في العام الماضي بزيادة قدرها 64% عن العام السابق.

وقالت إن إيراداتها انخفضت هامشيا بنسبة 5% في السنة المالية 2019، مقابل السنة المالية 2018، ويرجع ذلك إلى أسعار أكثر تنافسية لبعض الخدمات من أجل حماية وزيادة الحصة السوقية التي أثرت على الهوامش.