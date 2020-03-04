أرباح الأسمنت السعودية ترتفع إلى 451 مليون ريال في 2019

أعلنت شركة الأسمنت السعودية، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية السنوية المنتهية في عام 2019، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة قدرها 451.4 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ 400.5 مليون ريال عن 2018، بنسبة نمو 12.7%.

وبلغت إيرادات الشركة نحو 1.44 مليار ريال، مقارنة بـ 1.119 مليار ريال خلال 2018، بنسبة نمو 28.76%، وفقاً لبيان الشركة للسوق المالية السعودية "تداول".

وقالت الشركة إن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود إلى ارتفاع المبيعات، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مصاريف التمويل وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وانخفاض الإيرادات الأخرى.