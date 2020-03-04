25 مارس عمومية "سامبا" لإقرار توزيعات بـ1.4 مليار ريال

أعلنت مجموعة سامبا المالية، اليوم الأربعاء، عن دعوة مجلس إدارتها المساهمين لاجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء 25 مارس الجاري.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إنه سيجري التصويت على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2019 قدرها 1.394 مليار ريال بواقع 70 هللة للسهم الواحد، وبناء عليه سيبلغ إجمالي توزيعات الأرباح عن كامل عام 2019 نحو 2.832 مليون ريال بواقع 1.42 ريال سعودي للسهم الواحد.

وسيجري التصويت خلال الاجتماع أيضا على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة قيمتها 4.685 مليون ريال، كما يجري التصويت أيضا على القوائم المالية لعام 2019، وعقود أبرمتها المجموعة مع شركات أخرى.

وبلغ صافي ربح سامبا المالية في عام 2019 نحو 4.6 مليار ريال، مقارنة بـ 5.55 مليار ريال خلال عام 2018 بنسبة تراجع بلغت 16.77%.