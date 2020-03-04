فلاي دبي تعود للربحية في 2019 وتبرم تسوية مؤقتة مع بوينغ

أعلنت شركة فلاي دبي تحقيقها عائدات بلغت 6 مليارات درهم في 2019، مقارنة مع عائدات بلغت 6.2 مليار درهم في 2018، بتراجع بلغ 2.6%.

وقالت الشركة في بيان تلقى موقع "العربية نت" نسخة منه، إنها حققت أرباحا بلغت 198.2 مليون درهم في 2019، حيث تم نقل 9.6 مليون مسافر.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي "على الرغم من أن عام 2019 شهد عودتنا إلى الربحية، إلا أن ذلك لم يعوّض عن تراجع حصتنا في السوق والفرص التي كانت تستشرفها الناقلة".

وفيما يتعلق بالتسوية المؤقتة مع بوينغ قال غيث الغيث: "لقد أبرمنا اتفاقية تسوية مؤقتة مع بوينغ للحصول على تعويضات معينة بسبب تعليق العمل بأسطول طائرات فلاي دبي من طراز بوينغ 737 ماكس. تبقى تفاصيل اتفاقية التسوية المؤقتة سرية. ساهمت هذه الاتفاقية في تحقيق هذه النتائج لهذا العام، لكن لا يمكنها بأي حال من الأحوال تعويض خسارة الفرص أو الحصة السوقية التي تأثرت بالنسبة للناقلة".

وقال فرانسوا اوبرهولز، الرئيس المالي في فلاي دبي "تراجعت النفقات التشغيلية المباشرة بنسبة 17.8% في الوقت الذي شهد فيه الدخل نموا من خانتين Yield)) مما أدى إلى تراجع الإيرادات بنسبة 2.6 بالمائة مع تراجع السعة بواقع 15.8%. كما نجحنا خلال العام الجاري في إعادة تمويل للصكوك التي أصدرناها في 2014.

وسجلت نموا في العائدات قبل الضرائب والرسوم بواقع 29.5% مقارنة مع 21.1% في 2018.

النقد والنقد المعادل: ويتضمن مدفوعات مسبقة قبل استلام الطائرات وبلغت 2.6 مليار درهم مقارنة مع 2.1 مليار في العام الذي سبقه.

وشكلت تكاليف الوقود ما نسبته 25.8 % من إجمالي النفقات التشغيلية السنوية وهذا يعود إلى تراجع أسعار خام برنت بنسبة 9 %. مزايا هذا الأمر والمتوقعة من طائرات 737 ماكس لم تتحق بسبب استمرار تعليق هذه الطائرات.

وحصلت الناقلة على تمويل طويل الأجل بقيمة 500 مليون دولار في 14 نوفمبر. واستخدمت هذه التسهيلات لإعادة تمويل صكوك الناقلة التي أصدرتها في عام 2014 واستحقت في 26 نوفمبر.

وذكرت الشركة أن حجم الأسطول بلغ مع نهاية العام 45 طائرة كانت تعمل على شبكة خطوط الناقلة منها 42 طائرة لفلاي دبي من طراز بوينغ 800.737 الجيل الجديد، إضافة إلى ثلاث طائرات من شركة سمارت وينغز.