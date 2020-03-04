مشروع سعودي لتصنيع الطائرات بدون طيار

كشف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، خالد بن محمد السالم، عن ‏انطلاق صناعة الطائرات دون طيار داخل المدن الصناعية.

وأضاف أن الهيئة وقعت عقد تأجير أرض صناعية في المدينة الصناعية الثانية في الرياض مع شركة "إنترا للتقنيات الدفاعية"، لإقامة مشروع لتطوير وتصنيع منظومات الطائرات بدون طيار، وفقاً لجريدة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الصناعات العسكرية لها أنشطة وخدمات مساندة، إضافة إلى تطوير مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات مما يساعد في إيجاد كوادر وطنية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال السالم: لدينا طلب قوي علينا أن نلبيه داخل السعودية، وهو الطلب على الصناعات العسكرية".

وبين المهندس السالم، أنه خلال العام الماضي، تم إطلاق تعاون استراتيجي بين "مدن" والهيئة العامة للصناعات العسكرية، بهدف تحفيز توطين الصناعات العسكرية ودعم توجه المملكة لجعل قطاع الصناعات العسكري رافداً مهماً للتنمية الاقتصادية، وزيادة إسهامه في المحتوى المحلي، وفتح فرص العمل للكوادر السعودية.

ومن خلال هذا التعاون، سيتم توجيه المستثمرين المرخصين في المجالات المستهدفة إلى المدن الصناعية التابعة لـ "مدن"، التي بدورها ستعمل على توفير حزم من المحفزات للمستثمرين في هذا القطاع، وسيعمل الجانبان لتأسيس تجمعات صناعية للقطاعات العسكرية المستهدفة داخل المدن الصناعية، وتقديم خيارات للمستثمرين لدعم قيام وتمكين المشروعات وضمان توسعتها واستدامتها وتطورها، وفقاً للسالم.