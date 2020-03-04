" كلمة السر" تكلف شركة إماراتية مليون درهم

قام موظف سابق في إحدى الشركات بدبي بتدمير النظام الإلكتروني لها، ما سبب له خسائر مالية تقدر بمليون درهم.

ونفذ الموظف السابق عملية القرصنة وتدمير النظام، بعد حصوله على الرقم السري واسم المستخدم من زميله المتهم الأول في القضية المنظورة حاليا أمام القضاء، بتحريض من زميل آخر المتهم الثاني في القضية، بعد أن عرض الموظف رشوة على المتهمين لتنفيذ الجريمة، بعد إغرائهما بتوظيفهما براتب أعلى في الشركة الجديدة التي يعمل فيها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني وعد المتهمين الأول والثالث، الموظفين الحالي والسابق، برشوة مقابل الإتلاف العمدي لبيانات النظام الإلكتروني للشركة، ومحو النسخة الاحتياطية، ووعدهما بتوفير فرصة عمل لهما براتب أعلى في الشركة التي يعمل فيها، وذلك لأغراض انتقامية من شركته القديمة، وفقاً لجريدة الإمارات اليوم.

وذكر خبير جنائي في الحكومة الإلكترونية، في شهادته لدى النيابة العامة، أنه فحص جهاز الكمبيوتر والخوادم الخاصة بالشركة المجني عليها، وتبين استخدام كلمة السر واسم المستخدم للمتهم الأول، وبسؤال الأخير عن تورطه في القضية، أفاد بأنه أعطى كلمة السر واسم المستخدم للمتهم الثالث، لتنظير برنامج تحميل أغانٍ وأفلام، ولم يتوقع استخدامهما في الإضرار بالشركة.