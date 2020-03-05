التعاونية للتأمين تحقق 402 مليون ريال أرباح في 2019

قالت الشركة التعاونية للتأمين، اليوم الخميس، إن صافي أرباحها قبل الزكاة بلغ 402.165 مليون ريال سعودي لعام 2019، مقابل صافي خسارة 213.339 مليون ريال سعودي في 2019.

وأضافت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن تجاوز الخسائر إلى أرباح يعود لتحقيق صافي ربح اكتتاب قدره 769.955 مليون ريال للعام الحالي مقابل صافي ربح اكتتاب قدره 32.727 مليون ريال سعودي للعام السابق.

وأشارت إلى أن نتائج العمليات التشغيلية تحسنت إلى 192.405 مليون ريال مقابل عجز في العام الماضي بلغ 455.209 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل عام الى الإجراءات التصحيحية التي قامت بها الشركة لتحسين أداء المحفظة التأمينية، حيث انخفض صافي المطالبات المتحملة انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي بنسبة 11.54%، مع انخفاض بسيط في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 2.67% مقارنة بالعام السابق.

وانخفضت تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بمبلغ 30.568 مليون ريال سعودي عن العام السابق، بانخفاض قدره 7.83%. وانخفضت تكاليف الاكتتاب الأخرى بمبلغ 124.186 ألف ريال سعودي عن العام السابق، بانخفاض قدره 90.08%، يعود السبب الرئيسي للانخفاض إلى عكس مخصصات ضريبة الاستقطاع بعد تسوية ضريبية لسنوات مالية سابقة.