انخفاض خسائر عذيب للاتصالات المتراكمة لـ33.6% من رأس المال

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 76.8 مليون ريال بنسبة 33.63% من رأسمالها كما في 27 فبراير الماضي

وأضافت عذيب للاتصالات أن السبب الرئيسي لانخفاض خسائر الشركة يعود إلى تخفيض رأس المال إلى 228.6 مليون ريال، حيث تم إطفاء 67.41%، من الخسائر المتراكمة مبلغ 122 مليون ريال، وذلك بقيمة الأسهم الملغاة طبقا لما أقرته الجمعية العامة غيـر العادية الحادية عشرة للمساهمين، ولا يوجد أي تأثير من تخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية.

وسوف تطبق على الشركة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثـر من رأسمالها بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-130-2016 وتاريخ 23-01-1438 هـ الموافق 24-10-2016م.