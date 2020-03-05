ميدغلف للتأمين تتجاوز الخسائر بأرباح 19 مليون ريال

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف للتأمين"، اليوم الخميس، عن النتائج المالية لعام 2019، والتي حققت خلاله صافي ربح قبل الزكاة بلغ 19.176 مليون ريال مقارنة بخسارة 204.527 مليون ريال في عام 2018.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن سبب ارتفاع صافي الدخل خلال العام الحالي مقارنة مع صافي خسارة خلال العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 213.6% نتيجة ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 11.5%، وارتفاع دخل عمولات إعادة التأمين بنسبة 83%، بالإضافة إلى انخفاض في احتياطي عجز الأقساط حسب توصية الخبير الأكتواري.

وقامت الشركة خلال العام السابق بزيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 27.1 مليون ريال مقابل عكس للمخصص بمبلغ 36.9 مليون ريال خلال العام الحالي.

ويعود سبب ارتفاع أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق إلى ارتفاع الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 208.8%.