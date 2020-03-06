الاتحاد للطيران تتوقع التحول للربحية في 2023

توقع توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الاتحاد للطيران"، أن تتحول الشركة للربحية في 2023 في إطار برنامج تحوّل الأعمال الذي تتبناه الشركة منذ 2017، والذي يعد عاملاً رئيساً في تحقيق هذا الأداء الإيجابي.

وكشفت، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الخميس، عن تسجيل تحسّن إيجابي في عملياتها الرئيسة بنسبة 32% مع بلوغ إيراداتها 5.6 مليار دولار في 2019، فيما حققت ارتفاعاً في معدل الأداء التراكمي للأعمال الرئيسة بنسبة 55% منذ عام 2017.

وأشار دوغلاس إلى أن الشركة تمكنت من خفض إجمالي نفقات التشغيل بسبب توجهات أسعار الوقود وظلت نفقات التمويل ثابتة رغم دخول طائرات جديدة إلى الأسطول، كما تمكنا من رفع معدل العائد ومعدل إشغال المقاعد، وذلك على الرغم من انخفاض إيرادات المسافرين.

وأوضح أنه رغم التحديات التي شهدتها أسواق السفر العالمية، تمكنت الشركة من تقليص الخسائر بواقع 870 مليون دولار، مع ارتفاع معدل إشغال المقاعد بنسبة 78.7% ونقل 17.5 مليون مسافر، وخفض القدرة الاستيعابية للمسافرين بنسبة 6%، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية التي أحرزتها الشركة منذ 2017 وتقليص هامش الخسارة وتحقيق إنجازات تفوق التوقعات يدفعنا إلى الإصرار على مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة التي تضمن تنفيذ الخطط المستهدفة والمضي قدماً في تحقيق أهداف برنامج تحول الأعمال.

ولفت إلى أنه مع نهاية 2019 بلغ عدد طائرات الشركة 101 طائرة، مؤلفة من 95 طائرة ركاب و6 طائرات شحن بمتوسط عمر يصل إلى 5.3 سنوات، فيما بلغ عدد وجهات الشركة 76 وجهة، كما قامت الشركة بزيادة عدد رحلاتها المنتظمة إلى الوجهات الرئيسية التي تضمّ زيادة رحلاتها إلى مطار لندن هيثرو إلى 4 رحلات يومية وزيادة عدد الرحلات إلى الرياض ودلهي ومومباي.

وتوقّع الرئيس التنفيذي لمجموعة "الاتحاد للطيران" أن تبدأ "العربية للطيران أبوظبي" عملياتها التشغيلية في الربع الثاني من العام الجاري، اعتباراً من مايو بهدف طرح خيارات متنوعة لتلبية الطلب المتزايد على السفر الاقتصادي في المنطقة وتحقيق الانسجام مع شبكة الوجهات العالمية للاتحاد للطيران، موضحاً أن الشركة ستسير إلى وجهات جديدة ولا يوجد منافسة بينها وبين الاتحاد للطيران.