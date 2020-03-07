مدينة عربية بين الأعلى عالمياً برواتب الموظفين

حلّت دبي في المركز الـ 13 عالمياً من حيث متوسط الراتب السنوي للموظفين، متفوقة على دبلن وستوكهولم وأوكلاند وهونغ كونغ وبرلين وباريس، وفقاً لدراسة أعدها موقع "ماي باجيج دوت كوم" لبيانات السفر.

وبلغ متوسط الراتب السنوي في دبي 25.92 ألف جنيه إسترليني (33.71 ألف دولار)، في حين يبلغ عدد أيام الإجازة السنوية 32 يوماً، بحسب صحيفة الخليج.

ويسلّط التقرير الضوء على العوامل التي تجعل من المدينة جاذبة بالنسبة للعمالة الماهرة حول العالم، بما فيها عدد أيام العطلة السنوية وأيام العطل الرسمية مدفوعة الأجر، ومتوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية المعتادة.

كما تشمل العوامل الأخرى، كلفة العيش من الإيجار إلى مدفوعات الرهن العقاري والفواتير الأخرى، بالإضافة إلى كلفة الطعام والملابس والترفيه.

وتصدرت التصنيف جنيف، حيث بلغ متوسط الراتب السنوي هناك (64.45 ألف دولار)، تلتها نيويورك في المركز الثاني بـ 61.03 ألف دولار، ثم لوس أنجلوس بـ 52.51 ألف دولار.