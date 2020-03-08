أرباح "الفخارية" تنمو 100% في 2019

أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية لعام 2019، والتي أظهرت تضاعف أرباحها مرتين.

وأظهرت البيانات المالية للشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن أرباح الشركة خلال العام الماضي بلغت 8.8 مليون ريال سعودي، مقارنة بصافي ربح بلغ 4.4 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال هذا العام يعود إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي بنسبة 3.9% إلى 122.6 مليون ريال، مقارنة بإيرادات 2018 البالغة 117.9 مليون ريال.