أكوا باور تبرم 3 اتفاقيات في أوزبكستان بـ 2.5 مليار دولار

وقعت شركة أكوا باور ثلاث اتفاقيات استراتيجية مع وزارة الطاقة في أوزبكستان، تصل قيمتها الاستثمارية إلى 2.5 مليار دولار بهدف رفع كفاءة منظومة توليد الطاقة الكهربائية وتطوير الخبرات التقنية.

ومن بين الاتفاقات الثلاثة المبرمة، اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عاماً بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار دولار لتطوير وبناء وتشغيل محطة لتوليد الطاقة بتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة وبسعة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط.

هذا إضافة إلى اتفاقية تنفيذ بقيمة استثمارية تتراوح بين 550 مليون و1.1 مليار دولار لبناء محطات طاقة رياح بسعة إنتاجية تتراوح بين 500 و1000 ميغاواط.

وثالثا مذكرة تفاهم لتطوير مركز تدريبي لتعزيز المهارات الفنية للتقنيين والطلاب في جمهورية أوزبكستان.