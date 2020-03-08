ارتفاع أرباح "المواساة" 17% لهذه الأسباب

ارتفعت الأرباح السنوية لشركة المواساة للخدمات الطبية، بنسبة 17% إلى 421 مليون ريال نهاية 2019 مقارنة مع 360 مليون ريال نهاية 2018.

وأرجعت الشركة أسباب الزيادة في الأرباح السنوية، إلى "الزيادة في الإيرادات الناتجة عن التوسع في تشغيل عيادات التخصصات الفرعية فضلاً عن إضافة أقسام تخصصية جديدة في فروع الشركة مع استمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة".

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" أن "نتيجة الفترة الحالية تضمنت نتيجة سالبة تحققت لدى مستشفى الشركة الجديد في مدينة الخبر بقيمة 48 مليون ريال وهذه النتيجة السالبة متوافقة مع الخطة التشغيلية المعدة والمعتمدة مسبقاً لهذا المستشفى الجديد".

وأشارت إلى "الانخفاض في تكوينات مخصصات الديون خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق حيث تمت زيادة المخصصات في العام السابق نتيجة تطبيقات المعايير الدولية IFRS".

كما أشارت ضمن تفسيرها لأسباب زيادة الأرباح إلى "الانخفاض في تكوين مخصص الزكاة ليتناسب مع احتساب الوعاء الزكوي لعام 2019 ومع مواجهة أية فروقات في احتساب الزكاة المستحقة عن السنوات التي لم ينته الربط الزكوي النهائي عنها وهي 2017 و2018 فقط حيث استلمت الشركة الربوط النهائية للسنوات من 2013 إلى 2016 وقامت بإنهائها وتسديد المستحق بموجبها".