أكسترا توزع أسهما مجانية وأرباحا نصف سنوية بـ 62.5 مليون ريال

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (أكسترا)، اليوم الأحد، عن قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بواقع سهم واحد لكل خمسة أسهم، كما أعلنت عن توزيع أرباح نقدية بـ 62.5 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن مجلس الإدارة أوصى بزيادة رأسمال الشركة عبر توزيع نحو 10 ملايين سهم مجاني، ليصبح عدد أسهم الشركة 60 مليون سهم مقارنة بـ 50 مليون سهم حاليا.

وسيتم منح سهم واحد مجاني لكل خمسة أسهم قائمة، وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 100 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، وفقا للشركة.

وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح النقدية نصف السنوية، قالت الشركة في بيان منفصل إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 50 مليون سهم، لتصل حصة السهم من التوزيعات نحو 1.25 ريال للسهم.

وأضافت الشركة أن أحقية التوزيعات ستؤول للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الأحد 15 مارس 2020، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 205.8 مليون ريال بنهاية عام 2019 بنسبة 27.6%، مقارنة بـ161.2 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعن الأرباح الفصلية، فارتفعت خلال الربع الرابع بـ14.58% إلى 72.3 مليون ريال، مقارنة بـ63.1 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.