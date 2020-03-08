إن.إم.سي تتأخر في دفع رواتب موظفيها

تأخرت شركة مستشفى المركز الطبي الجديد (إن.إم.سي هيلث) التي مقرها الإمارات في سداد رواتب موظفيها عن شهر فبراير، لكنها أعلنت أنها ستدفعها قبل 16 مارس الجاري.

وقال متحدث باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني: "تتوقع الشركة حاليا أن تنتهي من دفع رواتب فبراير قبل يوم 16 مارس".

وقال مصدر مطلع لرويترز إن الشركة عادة ما تدفع الراتب الشهري للموظفين في 25 من كل شهر.

وتأثر سهم الشركة منذ تعرض بياناتها المالية لحملة انتقادات من شركة مادي ووترز الأميركية للبيع على المكشوف.

وقالت هيئة السلوك المالي البريطانية في 27 فبراير إنها ستفحص الوضع المالي لشركة إن.إم.سي هيلث التي تقرر تعليق التداول على أسهمها في بورصة لندن أواخر فبراير المنقضي.

وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي أنها ستطلب من دائنيها تعليقا "غير رسمي" لسداد الدين، في حين أكدت تعيين مويليس مستشارا ماليا للمساعدة في محادثات مع البنوك.