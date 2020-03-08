مبادلة تبحث بيع حصة بشركة نمساوية بـ 4.68 مليار دولار 

أكدت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" أنها تخوض جولة من المباحثات بغية بيع حصة تبلغ قيمتها 4.68 مليارا دولار "17.18 مليار درهم" في شركة "بورياليس" النمساوية لإنتاج الكيماويات إلى مواطنتها «أو إم في» المتخصصة في إنتاج النفط والغاز.

وأدلى متحدث من قسم البترول والبتروكيماويات لدى "مبادلة" بتصريحات صحفية رسمية أمس قال فيها: تستطيع مبادلة أن تؤكد طبيعة المباحثات مع "أو إم في"، وفقا لجريدة البيان.

وأضاف أن هذه المباحثات تتفق مع استراتيجيتنا الرامية إلى إدارة محفظتنا بفعالية وتنويعها.

وكانت "أو إم في" قد أصدرت بياناً أول من أمس أفادت فيه بأن "مبادلة" تخطط لتقليص حصتها في "بورياليس" إلى 25% فقط، وذلك ببيع 39% من حصتها إلى "أو إم في".

وذكرت "أو إم في" في بيانها: "ستعمل الصفقة المحتملة حال إتمامها على توسيع سلسلة القيمة لدى "أو إم في" في قطاع البتروكيماويات، كما ستتيح لها توحيد نتائجها بالكامل".

يُذكَر أن "مبادلة" تمتلك في الوقت الراهن حصة تبلغ 25% في "أو إم في"، وحصة تبلغ 64% في "بورياليس"، التي تمتلك بدورها مشروعاً مشتركاً مناصفة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وهو شركة "بروج" لإنتاج البولي أوليفينات.