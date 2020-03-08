منح ترخيص "إنترنت الأشياء" لشركتين في السعودية

سلَّم محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، ترخيص تقديم خدمات مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء (IoT-VNO) لكل من "شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات" و"شركة هدير الآلات للمقاولات"، وذلك على هامش أعمال المؤتمر السعودي الدولي الثالث لإنترنت الأشياء المنعقد من الفترة 8 – 10 مارس الحالي.

ويأتي إصدار هذا الترخيص امتدادًا لجهود الهيئة الساعية نحو تمكين مقدمي الخدمات من مواكبة أحدث التقنيات العالمية، وتطوير سوق الاتصالات، وتحفيز الاستثمار فيه.

ويتيح إصدار هذا الترخيص للمرخص له استئجار أو شراء السعات اللازمة من شبكة الاتصالات المتنقلة على أساس البيع بالجملة من مقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف دون الحاجة إلى مخصصات من الطيف الترددي أو إنشاء أي شبكات لاسلكية، مما سيسهم في تمكين الشركات من تقديم خدمات إنترنت الأشياء (IoT) والاتصال الآلي بين الآلات والأجهزة، مثل خدمات أجهزة العدادات الذكية لشبكة الكهرباء وحلول إنترنت الأشياء في النقل والخدمات اللوجستية والمدن الذكية وغيرها.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت قد أطلقت في عام 2018 ترخيص تقديم خدمات مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء(IoT-VNO)، مبينةً شروط الحصول على هذا الترخيص. وقد دعت الهيئة الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات حول الترخيص إلى زيارة موقعها الإلكتروني (www.citc.gov.sa).