"الكيميائية السعودية" تبدأ إنشاء مجمع للصناعات العسكرية بأكثر من مليار ريال

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، اليوم الأحد، عن البدء في مراحل إنشاء مشروع مجمع لصناعه المتفجرات والمواد العسكرية التابع لإحدى شركاتها والمملوكة بالكامل للشركة الكيميائية السعودية المحدودة، وذلك بعد الانتهاء من إعداد خطتها الاستراتيجية والحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول" إن تكلفة المشروع تقدر بأكثر من مليار ريال، وسيتم إنشاؤه على مدى الخمس سنوات القادمة.

وأضافت أن تمويل المشروع سيتم من خلال قروض وتسهيلات مالية من صندوق التنمية الصناعية، وبنوك تجارية ومصادر ذاتية.

وتتوقع الشركة أن يبدأ أول التشغيل والإنتاج خلال النصف الأول من عام 2021، وسوف يسهم ذلك إيجابا على نتائج الشركة.