أرباح "المتطورة" تتراجع إلى 28.5 مليون ريال في 2019

أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتطورة)، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية لعام 2019 والتي أظهرت الشركة خلالها تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغت 28.52 مليون ريال بنسبة تراجع قدرها 22.8% مقارنة بأرباح عام 2018.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن سبب انخفاض صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود إلى انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وشطب توزيعات أرباح مستحقة من إحدى استثمارات الشركة.

وأوضحت الشركة أن هذا يأتي على الرغم من ارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة وارتفاع أرباح غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض الزكاة الشرعية خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.