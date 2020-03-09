ارتفاع أرباح "أسمنت الجنوب" لـ463 مليون ريال بـ2019

ارتفعت أرباح "أسمنت الجنوب" بنسبة 137.4% إلى 463 مليون ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بـ195 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة إلى:

1- زيادة إيرادات المبيعات للفترة الحالية بنسبة 46.40% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وزيادة كمية المبيعات للفترة الحالية بنسبة 16.78% للفترة الحالية مقارنة بالعام السابق.

2- انخفاض تكاليف التمويل للفترة الحالية بنسبة (9.76%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وذلك لانخفاض أصل الدين.

3- انخفاض مخصص الزكاة للفترة الحالية بنسبة (3.89%) مقارنة بالفترة المماثلة بسبب كفاية المخصص.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية للعام 2019 مبلغ 457 مليون مقابل 202 مليون عن الفترة السابقة بزيادة قدرها 126.24%.

كما بلغ إجمالي المبيعات خلال الفترة الحالية 1.3 مليار ريال مقابل 888 مليون ريال للفترة السابقة بزيادة قدرها 46.40%.