نمو أرباح لجام للرياضة 14% لـ206 ملايين ريال في 2019

سجلت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" خلال العام الماضي أعلى إيرادات في تاريخها حيث بلغت 942 مليون ريال، قادها إلى تحقيق نمو في صافي الأرباح بلغ 14.3% بحسب إعلان الشركة اليوم.

وارتفع صافي أرباح الشركة العام الماضي بنسبة 14.3%، حيث حققت ما يُقارب 206 ملايين ريال مقابل 180 مليون ريال صافي أرباح في 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها إلى ما يُقارب الـ26 مليون ريال إلى نمو الإيرادات بقيمة 142.13 مليون ريال، رغم الزيادة في تكلفة الإيرادات بمبلغ 88.16 مليون ريال، وارتفاع في صافي التكاليف الأخرى بما في ذلك تكلفة التمويل والزكاة بمبلغ 28.14 مليون ريال.

وقالت شركة وقت اللياقة إن نمو الإيرادات لارتفاع صافي إيرادات العضوية بمبلغ 114.79 مليون ريال نتيجة لافتتاح مراكز جديدة خلال السنة الحالية، والنمو في المراكز المماثلة وتعزيز الدخل العائد من المراكز غير المماثلة التي تم افتتاحها خلال العام الماضي والبالغة 22 مركز.

كما ارتفعت إيرادات التدريب الشخصي بمبلغ 28.16 مليون ريال نتيجة لزيادة عدد مراكز التدرب الشخصي والتي ساهمت في الإيرادات والذي يقابله جزئيا انخفاض في دخل الايجارات بمقدار 0.82 مليون ريال نتيجة عدم تجديد بعض العقود العقارية.

وكشفت الشركة في إعلانها للنتائج النهائية عن عام 2019 أن الإرتفاع في في تكلفة الإيرادات جاء بسبب، زيادة عدد المراكز العاملة خلال السنة الحالية، وارتفاع تكاليف النظافة بسبب زيادة عدد الأعضاء، وارتفاع تكاليف الإهلاك للمراكز المحولة وأعمال الإصلاح في بعض المراكز وارتفاع التكاليف الخارجية.

في المقابل انخفضت مصاريف الإعلانات والتسويق بمقدار 2.06 مليون ريال 9.64% بسبب اتمام اتفاقية الشراكة مع نادي برشلونة في يونيو 2018.

كما إنخفضت انخفضت المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 11.69مليون ريال 12.75% لإنخفاض تكاليف الموظفين خلال السنة الحالية وصافي المصروفات الأخرى بمبلغ 17.7 مليون ريال.

وانتهت الشركة إلى أن تكلفة التمويل ارتفعت بمبلغ 36.60 مليون ريال 173.73%، بسبب تسجيل مصروف الفوائد البالغة 34.45 مليون ريال على التزامات الإيجار المعترف بها بموجب المعيار المحاسبي الجديد لعقود، اعتبارًا من بداية يناير 2019.