حلواني إخوان: 11 سبباً لتراجع الأرباح 94%

تراجعت الأرباح السنوية الصافية لشركة حلواني إخوان السعودية، بنسبة 94% إلى 2.4 مليون ريال نهاية 2019 مقارنة مع 43.3 مليون ريال نهاية 2018.

وأرجعت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تراجع أرباحها السنوية إلى 11 سبباً تتمثل في الآتي:

1- زيادة خصومات المبيعات للشركة في السعودية والشركة التابعة في مصر وذلك للحفاظ على الحصة السوقية للشركة في ظل المنافسة وتأثير تطبيق المعيار المحاسبي رقم 15.

2- زيادة تكلفة مبيعات الشركة في السعودية بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكوين مخصص مخزون بطيء الحركة بقيمة 7.6 مليون ريال للشركة في السعودية والشركة التابعة في مصر.

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3- انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى في هذا العام بسبب تضمنها في العام السابق رد مخصص ديون مشكوك فيها نتيجة إعادة تقييم المخصص وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 9.

4- زيادة المصاريف العمومية والإدارية في الشركة التابعة في مصر نتيجة تطبيق النظام الصحي الحكومي الجديد.

5- زيادة المصاريف العمومية و الادارية للشركة في السعودية نتيجة العمل على تطوير نظام الحاسب الآلي (ERP) وتجديد رخصة التشغيل السنوية وتحديث سياسات الشركة وجداول الصلاحيات إضافة الى تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 اعتبارا من 1 يناير 2019 في السعودية مما انعكس على زيادة قيمة الاهلاكات وزيادة مصروف مخصص نهاية الخدمة الخاصة بالعاملين بناءً على تقييم الخبير الاكتواري.

6. زيادة مصاريف البيع والتوزيع في الشركة التابعة في مصر بسبب إعادة هيكلة إدارة المبيعات وافتتاح فروع مبيعات جديدة خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 مما انعكس على زيادة قيمة الاهلاكات.

7. زيادة مصاريف البيع والتوزيع في السعودية نتيجة زيادة الأنشطة والعروض التسويقية لمواجهة المنافسة في السوق المحلي وزيادة مصاريف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها نتيجة اعادة تقييم المخصص وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 9 في السعودية إضافة إلى تطبيق المعيار الدولي رقم 16 اعتبارا من 1 يناير 2019 في السعودية مما انعكس على زيادة قيمة الاهلاكات.

8. احتواء الفترة الحالية على خسائر بمبلغ 1.2 مليون ريال نتيجة اعادة تقييم مشتقات مالية لمبادلة أسعار الفائدة مع احد البنوك المحلية لمواجهة تقلب اسعار الفائدة.

9. ارتفاع صافي التكلفة التمويلية نتيجة زيادة المصاريف التمويلية الخاصة بالقرض طويل الأجل من البنك الفرنسي في الربع الأول من العام الحالي بالإضافة الى تطبيق المعيار الدولي 16 ابتداءً من 1 يناير 2019.

10. ارتفاع ضريبة الدخل في الشركة التابعة في جمهورية مصر العربية نتيجة لارتفاع الارباح الخاضعة.

11.ارتفاع مصروف مخصص الزكاة نتيجة تطبيق اللائحة الجديدة للهيئة العامة للزكاة والدخل.