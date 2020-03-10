أرباح "الحمادي" السنوية ترتفع 3.5% إلى 93 مليون ريال 

أعلنت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2019 والتي أظهرت تحقيق الشركة صافي رباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 92.99 مليون ريال، مقابل 89.81 مليون ريال أرباح عام 2018 بنسبة نمو بلغت 3.5%.

وأظهرت بيانات الشركة، في بيانها للسوق المالية السعودية "تداول"، أن صافي المبيعات بلغت 974.06 مليون ريال بنسبة نمو 9%.

وقالت الشركة إن سبب الزيادة في صافي الربح يعود إلى الزيادة في الإيرادات الناتجة عن زيادة أعداد المرضى المراجعين للعيادات الخارجية وزيادة ليالي التنويم للعام الحالي.

وأوضحت أن هذا الأداء جاء بالرغم من زيادة مصاريف التشغيل والمرتبطة بزيادة عمليات وأنشطة المجموعة، والزيادة في مصروفات الاستهلاك لممتلكات ومعدات مستشفى النزهة التي بدأت عملياتها خلال الربع الأول في العام السابق، والزيادة في تكاليف التمويل الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 وتمويل عمليات الشركة التابعة.

