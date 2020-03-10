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أكسا للتأمين تقترح توزيع 35 مليون ريال على مساهميها

المصدر: دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أكسا للتأمين التعاوني، اليوم الثلاثاء، عن توصية مجلس الإدارة خلال اجتماع أمس، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام 2019.

وأضافت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، أن إجمالي المبالغ المقترح توزيعها تبلغ 35 مليون ريال، ويصل عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50 مليون سهم، لتصل حصة السهم من التوزيعات إلى 70 هللة.

وقالت الشركة إن أحقية الأرباح ستؤول للمساهمين المالكين للأسهم يوم موافقة الجمعية العامة على تلك التوزيعات، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ موافقة الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقا بعد أخذ موافقة الجهات التنظيمية.

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