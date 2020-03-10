سيتي غروب: أرباح الشركات العالمية ستنخفض 10% في 2020

قال محللون في سيتي غروب إن أرباح الشركات العالمية الكبرى قد تنخفض 10% هذا العام مع تنامي المخاوف حيال تباطؤ اقتصادي عقب فشل التوصل إلى اتفاق بين أوبك وحلفائها.

وقال روبرت بكلاند المحلل في سيتي غروب في مذكرة الليلة الماضية "تظل المخاطر قائمة على الجانب النزولي، مع انكماش محتمل لربحية السهم بين 15 و20%. وهذا يتفق مع أن نتيجة نمو الناتج المحلي العالمي 1.5%".

وكان الانخفاض الحاد لأسعار النفط والتبعات الاقتصادية لفيروس كورونا من الأسباب الرئيسية لخفض توقعات البنك.

وتوقع بكلاند الأسبوع الماضي أن تنزل ربحية الأسهم العالمية نحو 10% إذا أدى فيروس كورونا لتباطؤ النمو العالمي إلى 2% في 2020.