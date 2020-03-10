شيفرون تدرس خفض نفقاتها مع تراجع النفط

أعلنت شركة Chevron أنها تدرس عددا من الخيارات لخفض الإنفاق، بسبب التراجعات الأخيرة لأسعار النفط.

وقالت الشركة لوكالة رويترز، إنها تدرس مجموعة من البدائل لتقليل لإنفاق الرأسمالي، وهو ما قد يؤدي إلى خفض الإنتاج على المدى القصير وأن يحافظ على القيمة على المدى الطويل.

من جهتها، قالت وزارة الطاقة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إنها أرجأت بيع ما يصل إلى 12 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، بسبب هبوط سعر الخام.

وكانت الوزارة أعلنت عن البيع من الاحتياطي البترولي المخصص للطواريء في أواخر فبراير المنقضي، قبل تفشي فيروس كورونا، إلا أن حرب أسعار بين منتجي النفط هوت بأسعار الخام.

ومنيت أسعار النفط،أمس الاثنين، بأكبر هبوط ليوم واحد منذ حرب الخليج في 1991، لكنها تعافت من بعض الخسائر اليوم مع تركيز المستثمرين على تحفيز اقتصادي، وتلميح روسيا إلى أن محادثات مع أوبك تبقى ممكنة.

وقالت جيس شيمانسكي المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأميركية "بالنظر إلى الوضع الحالي في أسواق النفط، فإن هذا ليس الوقت الأمثل للبيع".