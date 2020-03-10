"العربية للطيران" تقر توزيع 9% أرباحاً نقدية

وافقت الجمعية العمومية لشركة العربية للطيران المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز "AIRARABIA" خلال اجتماعها السنوي الذي عقد في الشارقة الثلاثاء، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 9% من رأسمال الشركة على المساهمين.

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وتعادل هذه التوزيعات النقدية 9 فلوس للسهم الواحد، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وتأتي توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بعد أن سجلت العربية للطيران أرباحا صافية بلغت مليار درهم بزيادة 80% مقارنة بالأرباح التي سجلتها الشركة في العام 2018.

ووافقت الجمعية العمومية خلال الاجتماع على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 كما أقرت الميزانية العامة وحسابات أرباح وخسائر الشركة لنفس الفترة.

وكانت "العربية للطيران" قد أضافت 16 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية في عام 2019 انطلاقا من مراكز عملياتها الرئيسية في دولة الإمارات والمغرب ومصر وتسلمت الشركة أيضا 3 طائرات جديدة من طراز إيرباص A321 neo LR خلال العام ليصل حجم أسطولها إلى 55 طائرة تسير رحلاتها إلى أكثر من 170 وجهة عالمية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.