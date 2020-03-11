أديداس تتوقع انخفاض مبيعاتها في الصين بـ1.1 مليار دولار

حذر صانعا الملابس الرياضية الألمانيان أديداس وبوما، اليوم الأربعاء، من تراجع كبير في المبيعات بالصين، بسبب فيروس كورونا، وقالا إنه على الرغم من مؤشرات مبكرة على التحسن هناك، فإن التأثير امتد إلى أسواق أخرى.

وبحلول الساعة 0951 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسهم أديداس وبوما، المنخفضة بالفعل في الأسابيع القليلة الماضية، إلى 6% و4.4% على الترتيب. كما تراجعت أسهم نايكي، متصدرة السوق والتي حذرت الشهر الماضي أيضا من تأثير الفيروس، بنسبة 3%.

وقالت أديداس إنها تتوقع انخفاض مبيعات الربع الأول من العام الجاري بما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) في الصين العظمى، والتي تشمل أقاليم الصين الشعبية وتايوان، كما تتوقع الشركة تراجع الأرباح التشغيلية بين 400 و500 مليون يورو.

وتحقق أديداس وبوما ثلث مبيعاتهما تقريباً في آسيا، والتي صارت في السنوات الأخيرة من أكبر الأسواق نمواً للمنتجات الرياضية وأحد محركات الأرباح.

وتُعد آسيا أيضا مركزا رئيسيا للتصنيع، إذ إن الصين منتج كبير لكلتا الشركتين.

وقالت أديداس إنها تتوقع هبوط مبيعات المجموعة في الربع الأول أكثر من 10%، بما يشمل الضرر الواقع في الصين، وتراجعا بحوالي 100 مليون يورو في اليابان وكوريا الجنوبية، وافترضت نمواً في سائر أنحاء العالم بين 6 و8% دون حساب تقلبات العملات.

وقالت بوما إنها لم تعد تتوقع عودة نشاطها إلى طبيعته قريبا رغم مؤشرات مشجعة قادمة من الصين، مضيفة أنها تتخلى عن توقعاتها للعام 2020 التي أعلنتها في 19 فبراير، والتي كانت تفترض أزمة وجيزة.