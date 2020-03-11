ارتفاع أرباح موانئ دبي العالمية 4.6%

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية الأربعاء أنّ أرباحها في العام 2019 ارتفعت بنسبة 4,6% على خلفية تزايد أنشطتها التجارية وعائداتها من عمليات استحواذ على شركات أخرى.

وقالت المجموعة الإماراتية التي تدير نحو 80 محطة بحرية وداخلية في 40 دولة "ساهم النمو القوي في الأرباح المعدلة في زيادة الأرباح، كما نمت الإيرادات بنسبة 36,1%".

ونمت "الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17,7%".

وحققت العائدات نمواً بدعم من عمليات الاستحواذ، ومن ضمنها "بي آند أو فيريز" (المملكة المتحدة)، و"توباز للطاقة والملاحة" (الإمارات)، ومحطتا "بويرتو سنترال" و"بويرتو ليركين" في تشيلي.

ورغم ذلك، حذّرت المجموعة العملاقة من أنّ توقعات التجارة العالمية لا تزال "غير مؤكدة بسبب اضطراب سلسلة التوريد الناجم عن تفشي فيروس كوفيد-19".