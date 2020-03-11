الأهلي للتكافل تتحول لربحية فصلية بـ 2.9 مليون ريال

ارتفعت الأرباح السنوية الصافية لشركة الأهلي للتكافل السعودية، قبل الزكاة إلى 13.7 مليون ريال نهاية عام 2019 بزيادة 32% مقارنة مع نتائج عام 2018.

وبلغت أرباح الربع الرابع من العام الماضي 2.9 مليون ريال، مقارنة مع خسائر بقيمة 10.8 مليون ريال بالربع الرابع 2018.

وقالت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، إن سبب الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة للعام 2019 مقارنة بالعام 2018 يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض مجموع مصروفات العمليات الأخرى بنسبة 38.24%.

كما انخفض صافي المطالبات المتحملة للعام 2019 بنسبة 47.49% مقارنة بالعام السابق له.

وارتفع صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين للعام 2019 بنسبة 155.41% مقارنة مع 2018 على الرغم من تراجع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للعام 2019 بنسبة 29.41%.