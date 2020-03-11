إن. إم. سي هيلث ترصد ديوناً غير معلنة بقيمة 2.7 مليار دولار

قالت "إن.إم.سي هيلث" لتشغيل المستشفيات، ومقرها الإمارات، إنها رصدت ديونا بأكثر من 2.7 مليار دولار لم يتم الكشف عنها لمجلس الإدارة في وقت سابق، وهو ما يرفع إجمالي ديونها إلى حوالي خمسة مليارات دولار.

وأضافت الشركة المثقلة بالمشاكل والتي عينت مويليس وبرايس ووترهاوس كوبرز للمساعدة في محادثات مع مقرضين، "يعتقد مجلس الإدارة أنه ربما جرى استخدام بعض المبالغ في أغراض ليست للمجموعة".

وفي هذا السياق، صنف الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة محمد علي ياسين، في مقابلة مع "العربية"، ما حدث ضمن خانة الضربات المتتالية في حق الحكومة والشفافية للشركات الإماراتية المدرجة وغير المدرجة خلال السنوات الماضية، ما يطرح علامات استفهام برأيه حول دور المدقق الخارجي.

تأتي الأنباء بشأن الديون غير المعلنة بعد يوم من تراجع جي.كيه.اس.دي إنفستمنت هولدنج عن تقديم عرض لشراء (إن.إم.سي) في أحدث إشارة إلى عزوف المشترين المحتملين عن الصفقة.

و(إن.إم.سي) في خضم سلسلة من الانتكاسات منذ ديسمبر كانون الأول عندما شككت شركة مادي ووترز الأمريكية في أوضاعها المالية. ومنذ ذلك الحين، نزلت أسهمها بشكل حاد لتفقد حوالي ثلثي قيمتها.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت "إن.إم.سي" إنها ستطلب تأجيلا غير رسمي لسداد الديون من أجل ضبط ماليتها. وكانت أعلنت عن ديون بقيمة 2.1 مليار دولار في يونيو حزيران.

وقالت (إن.إم.سي) المدرجة في بورصة لندن يوم الثلاثاء إنها تعمل مع مستشاريها لتفهم طبيعة الديون غير المعلنة على وجه التحديد وحجمها.