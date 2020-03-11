تراجع أرباح الاتحاد للتأمين السنوية 27% إلى 64 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة الاتحاد للتأمين التعاوني السنوية 27% إلى 64.3 مليون ريال في 2019، مقابل 88.1 مليون ريال في 2018.

وبلغت قيمة أرباح الربع الرابع 17.1 مليون ريال.

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح يعود بشكل رئيسي لارتفاع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 14%، حيث ارتفع صافي المطالبات المتحملة لفرع تأمين المركبات بنسبة 10%، وارتفع صافي المطالبات المتحملة لفرع التأمين الصحي بنسبة 44%، إضافة لارتفاع مصروف مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها.

وبلغت قيمة صافي أقساط التأمين المكتتبة 780 مليون ريال، مقابل 837 مليون ريا، في 2018، بتراجع 6.8%.