جرير السعودية: كورونا لم يؤثر على المبيعات ومخزون البضائع كاف

قالت شركة جرير للتسويق، اليوم الأربعاء، إن التغير في الإجراءات اللوجستية وعمليات التصنيع في الدول المتأثرة بفيروس كورونا الجديد لم يكن لها تأثير جوهري على عمليات الشركة ولا على مستوى المخزون المطلوب لوجود احتياطات بضائع كافية.

وأضافت في بيان، للسوق المالية السعودية "تداول"، أنها لم تلحظ تأثيرا سلبيا جوهريا على مبيعات الشركة حتى الآن، وهو ما تُظهره المؤشرات الأولية لنتائج الأعمال خلال الفترة المنقضية منذ بداية العام.

وأكدت أنه لا يتوفر لديها حاليا معلومات تشير إلى احتمال حدوث تأثير سلبي على إمدادات البضاعة خلال الفترة المقبلة.