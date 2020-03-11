سهم "المراعي" يقفز بعد تحديد تأثير دعم مدخلات الأعلاف

ذكرت شركة المراعي أن الأثر المالي للتغيير في دعم مدخلات الأعلاف باستثناء الأعلاف الخضراء للسنوات التالية لعام 2020 سيتراوح بين 150 مليون و 170 مليون ريال.

وشهد السهم خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء، ارتفاعا، ووصل إلى 44.65 ريال، لكنه قلص من مكاسبه ليصل إلى 41.8 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 2.83%

وتوقعت الشركة أن لا يكون الأثر المالي للتغيير جوهريا على قطاع الدواجن لديها، أما بالنسبة لقطاع الألبان فسيبدأ الأثر من العام المقبل.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي وجه خلال العام 2016، بالتدرج في رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف بما فيها الشعير. وقررت المملكة توجيه الدعم إلى المنتجات النهائية، ما يشير إلى ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 20% إلى 40%.

وقالت الشركة إنه فيما يتعلق بقطاع الدواجن، تم استبدال دعم مدخلات الأعلاف بدعم موجه للإنتاج النهائي من الدواجن.

ومن المتوقع أن يكون صافي الأثر المالي على قطاع الدواجن من هذا التغيير غير جوهري من الناحية المادية لعام 2020 والسنوات القادمة.

أما فيما يتعلق بقطاع الألبان، فإن صافي الأثر المالي نتيجة رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف باستثناء الأعلاف الخضراء سيكون غير جوهري لسنة 2020، بسبب الإعانات المستحقة عن الفترة قبل رفع الدعم. وسيكون الأثر المالي للسنوات التالية لعام 2020 يتراوح بين 150 و170 مليون ريال على أساس سنوي.