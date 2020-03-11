شركة نقل مصرية تتخذ قراراً مفاجئاً بسبب كورونا

أعلنت شركة تطبيق Move.it "موف إت" المصرية تخفيض أسعار خدماتها لنقل الركاب باستخدام السيارات الخاصة، للحد من انتشار كورونا بسبب التجمعات وعلى رأسها المواصلات العامة.

وأصدرت الشركة بيانا، اليوم الأربعاء، معلنة أسعارها بعد التخفيض، والتنازل عن أرباحها لمدة شهر حتى لا يتحمل ملاك السيارات أي أعباء نتيجة مبادرة الشركة، مؤكدين أن ثمن رحلات الشركة سيذهب منه 100% للسائق خلال فترة المبادرة.

وذكرت الشركة في بيانها أن القرار يأتي "نظرا لخطورة التجمعات العامة في انتشار مرض كورونا وحيث أن وسائل النقل الجماعي تعتبر من أحد أهم مصادر نقل العدوى، وانطلاقا من المسوؤلية الاجتماعية لشركة (موفت) التي هي أحدى الشركات المصرية الوطنية".

وقررت إدارة الشركة تخفيض خدماتها لنقل الركاب بالسيارات الخاصة المملوكة للسائقين، لتصبح أرخص شركة نقل في مصر، وأقل كلفة من تعريفة التاكسي، بحسب ما أعلنته في بيانها.

كما قررت الشركة التنازل عن نسبتها خلال فترة المبادرة لتصبح أسعار الخدمة بالجنيه المصري كالتالي: بدء الرحلة 6.00 - سعر الكيلو 1.80 - دقيقة الانتظار 0.30 - الحد الأدنى 8.00 - رسوم الإلغاء 8.00 جنيه.