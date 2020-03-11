"اتحاد الأسلاك" تتقدم رسمياً لتخفيض رأس المال بـ 87 مليون ريال

أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك، اليوم الأربعاء، عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس.

ولم تعلن الشركة في بيانها تفاصيل أخرى، عن إجراءات الخفض والوقت الذي سيستغرقه هذا الأمر.

وأصدر مجلس إدارة الشركة، توصية، بنهاية يناير الماضي، بتخفيض رأس المال بنحو 20%، موضحا أن تمويل عملية التخفيض سيتم عن طريق استخدام الفائض من الأرصدة النقدية للشركة.

ويرى مجلس الإدارة أن التخفيض، البالغ قيمته 87 مليون ريال، سيكون له أثر إيجابي من خلال تحسين مؤشرات الأداء.

ويبلغ رأسمال الشركة بعد التخفيض 351 مليون ريال مقارنة برأس المال الحالي البالغ 438.75 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن صافي الربح التقديري بعد الزكاة والضريبة خلال عام 2019، بلغ 22.1 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 7.1 مليون ريال أرباح عام 2018، بنسبة نمو بلغت 211.3%.

وأظهرت بيانات الشركة أن إيراداتها بلغت 724.4 مليون ريال خلال العام الماضي، مقارنة مع 535 مليون ريال إيرادات الشركة خلال عام 2018، بنسبة نمو بلغت 35.4%.