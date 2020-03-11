اللجين القابضة تلغي عموميتها.. والسبب عضوان

أعلنت شركة اللجين القابضة، إلغاء الجمعية العامة العادية التي كان مقررا انعقادها مساء أمس الثلاثاء إثر قيام بعض المساهمين الإخلال بنظام الجمعية ورفضهم تطبيق حكم قضائي عاجل واجب النفاذ.

وأكدت شركة اللجين القابضة، في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، أنه "تعذر إصدار قرارات الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها الثلاثاء 10 مارس 2020، حيث تعذر إكمال أعمال جمعيتها العامة العادية وذلك لقيام بعض المساهمين بالإخلال بنظام الجمعية العامة".

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وشرحت أن "عضوين من أعضاء لجنة فرز الأصوات الخمسة رفضا الامتثال للحكم القضائي المشمول بالتنفيذ المعجل (في القضية رقم 1438 لعام 1441) بمنع الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) والشركات التابعة لها بشكل مباشر أو غير مباشر أو التي تمتلك حصصا فيها من أي تصرف بأسهمها في شركة اللجين القابضة ومنعها من التصويت بها في جمعية شركة اللجين لانطوائه على شبهة سوء النية والحيلة والالتفاف على النظام فيما يخص ملكيتها، وذلك بحسب تعبير الحكم القضائي".

كما امتنع عضوا لجنة الفرز عن تسليم بطاقات التصويت الموجودة لديهما، مما تعذر معه إكمال الجمعية العامة، وقد باشرت الشركة فور إنهاء اجتماع الجمعية باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفعت بلاغاً للجهات المختصة بذلك، وسوف تقوم شركة اللجين باطلاع المساهمين على اي تطورات جديدة بهذا الشأن.

وقالت شركة اللجين القابضة إنها "ستستكمل اتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه المتسببين في إعاقة أعمال الجمعية".