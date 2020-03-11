"المصافي" توصي بتوزيع 15 مليون ريال أرباحاً نقدية

أوصى مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) في اجتماعه الذي عقد اليوم الأربعاء، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2019.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" أن قيمة التوزيعات النقدية الموصى للجمعية العامة العادية (التاسعة والأربعون) بصرفها تبلغ قيمتها 15 مليون ريال.

وسيكون التوزيع بواقع ريال واحد لكل سهم على عدد 15 مليون سهم وبنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية (التاسعة والأربعون) ، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم يلي تاريخ الاستحقاق.