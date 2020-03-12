أرباح الرياض للتعمير السنوية تتراجع لـ 165.8 مليون ريال.. وتوزيع 50 هللة للسهم

أعلنت شركة الرياض للتعمير، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية لعام 2019، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح قدره 165.8 مليون ريال، بنسبة تراجع قدرها 18.7% مقارنة بصافي ربح بلغ 203.93 مليون ريال خلال عام 2018.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن إيراداتها تراجعت 11.78% إلى 249.7 مليون ريال.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى تخفيض أسعار تأجير بعض الوحدات نتيجة المنافسة وذلك بهدف المحافظة على العملاء، وزيادة المصروفات العمومية والإدارية خلال الفترة الحالية نتيجة زيادة مصاريف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وزيادة الإهلاكات وتكاليف التمويل.

وعلى صعيد متصل، قالت الشركة إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع نحو 88.9 مليون ريال على المساهمين، بواقع 50 هللة لكل سهم، وذلك عن أرباح النصف الثاني من العام الماضي.