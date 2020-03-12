أرباح مكة للإنشاء السنوية تتراجع 17%.. وتوزيع 247 مليون ريال على المساهمين

أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير، اليوم الخميس، عن النتائج المالية لعام 2019، والتي حققت خلالها صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغت قيمته 236 مليون ريال سعودي مقارنة بنحو 283 مليون ريال، بنسبة تراجع قدرها 16.6%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن إجمالي مبيعاتها تراجعت 13% إلى 447 مليون ريال.

وأضافت الشركة أن سبب الانخفاض في صافي الربح يعود إلى انخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بالفندق والأبراج لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين، وزيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة عن العام السابق.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الشركة، في بيان منفصل، عن توزيع أرباح نقدية عن عام 2019 قدرها 247 مليون ريال، على نحو 164.8 مليون سهم ليصل حصة السهم من التوزيعات نحو 1.5 ريال.

وأوضحت أن أحقية الأرباح تؤول لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.